وزير الإسكان يستقبل سفيرة سلوفاكيا لبحث التعاون في مجال إنشاء المدن الذكية

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سفيرة سلوفاكيا بالقاهرة لينكا ميها ليكوفا، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال إنشاء المدن الذكية والفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

تستهدف جذب وتوطين التقنيات الحديثة محليًا

واستهل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، اللقاء بالترحيب بلينكا ميهاليكوفا، مشيدًا بمشاركة الوفد السلوفاكي خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، والذي عقد بالقاهرة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية خلال تلك الفعاليات، وموضحًا أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بإنشاء وتنمية جيل جديد من المدن الجديدة «الجيل الرابع»، وهي مدن ذكية مستدامة، تضم مختلف أنماط الفرص الاستثمارية، في مجالات التنمية العمرانية، كما أنها تحتوى على مناطق صناعية تستهدف جذب وتوطين التقنيات الحديثة محليًا.

وأكد وزير الإسكان، أن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشدد على تعظيم الصناعة المصرية والمنتج المحلى، ونسعى لتحقيق ذلك من خلال تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والعالمية لتبادل الخبرات والتجارب، ونقل وتوطين التقنيات الحديثة، موضحًا أن وزارة الإسكان تقدم دعمها الكامل للاستثمار الأجنبي المباشر، وتوطين الصناعات المتعلقة بقطاع التشييد والبناء ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

توطين الصناعات المتعلقة بقطاع التشييد والبناء

ومن جانبها، أبدت سفيرة سلوفاكيا بالقاهرة لينكا ميها ليكوفا، إعجابها بالنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة المصرية حاليًا، وتطلعها لتعميق وتعزيز التعاون مع الجانب المصري والاستفادة من الخبرات الواسعة في مجالات التنمية العمرانية.

كما قامت سفيرة سلوفاكيا بالقاهرة بتسليم دعوة رسمية للمهندس شريف الشربيني للمشاركة في «منتدى أجندة المدن الذكية» السنوي الثالث، الذي سيُعقد يومي 24 و25 أبريل 2025، في سلوفاكيا.