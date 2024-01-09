«مياه الشرب» بالقاهرة تعلن عناوين وتليفونات مراكز خدمة العملاء

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، عناوين ومقرات وتليفونات مراكز خدة العملاء بجميع المناطق الواقعة بنطاق عمل الشركة.

الهدف من إنشاء مراكز خدمة العملاء

وقالت شركة مياه الشرب بالقاهرة، إن الهدف من إنشاء مراكز خدمة العملاء هو تجميع الخدمات في مكان واحد، وتحقيق مبدأ الشفافية بتخصيص موظف واحد لإنهاء الإجراءات، إضافة إلى التطوير المستمر في الخدمات للعملاء، من خلال تبسيط الإجراءات، واختصار خطوات العمل، وكسب ثقة ورضاء العملاء بسرعة التجاوب مع رغباتهم.

مراكز خدمة العملاء بالقاهرة الكبرى وأرقام هواتفهم

وتستعرض «الوطن» وفقًا للصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب بالقاهرة، عناوين ومقرات وهواتف مراكز خدمة العملاء، وهي كالتالي:

مركز السلام

المناطق المخدومة: السلام، النهضة، قباء، المحروسة، أهالينا 1 - 2.

العنوان: شارع الزهراء طريق اسبيكو بجوار مكتب بريد السلام

التليفون: 01282943615.

مركز كوتسيكا

المناطق المخدومة: طرة الأسمنت، طرة البلد، طرة الحجارة، كوتسيكا.

العنوان: 36 شارع 9 ثكنات المعادي.

التليفون: 23587318.

مركز عين شمس

المناطق المخدومة: عين شمس، زهراء عين شمس، المطرية، عرب الحصن، عرب الطوايلة، عزبة النخل الغربية.

العنوان: 9 شارع الزيتون نصوح سابقًا.

التليفون: 01229979339.

مركز شبرا الخيمة

المناطق المخدومة: شبرا البلد، دمنهور شبرا، الفرنواني، المنشية الجديدة، مدينة السعادة والتعاون، الشرقاوية الجديدة، بيجام، عزبة عثمان، شبرا المحطة.

العنوان: شارع منتزه محمد علي أمام المعهد الزراعي.

التليفون: 44064925.

مركز المقطم

المناطق المخدومة: الهضبة الوسطي، الهضبة العليا، شارع 9 بمتفرعاته، مساكن الزلازل.

العنوان: شارع 9 منطقة خلف بلوك 150 مساكن النصر.

التليفون: 01201088929.

مركز مصر الجديدة

المناطق المخدومة: النزهة، الشيراتون، مصر الجديدة، ألماظة.

العنوان: 20 شارع أسوان من شارع أبو بكر الصديق.

التليفون: 27712522

مركز الحي العاشر

المناطق المخدومة: المنطقة التاسعة، المنطقة العاشرة والسويسري أ و ب / صقر قريش، الطوب الرملي، زهراء مدينة نصر، الهجانه (مدينة الأمل).

العنوان: شارع خزان المياه المنطقة العاشرة.

التليفون: 01206242976.

مركز الأسمرات