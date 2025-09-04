تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا حول جهود مبادرة صوتك مسموع عن شهر مارس 2025 لحل شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات، والتي تلقتها المبادرة عبر المنصات المتاحة للتواصل، والتي تشمل خدمات الواتساب على رقم 01200353111 وصفحة الفيسبوك والبريد الإلكتروني والخط الساخن على رقم 15330.

مبادرة صوتك مسموع

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مبادرة صوتك مسموع تلقت منذ انطلاقها في أكتوبر عام 2018 وحتى نهاية مارس الماضي حوالي 866 ألف رسالة عبر منصاتها المختلفة، والتي تضمنت عدد 135905 شكوى، تم حل عدد 134319 شكوى بنسبة 98.8%، وجارٍ حل 1586 شكوى بالتنسيق والتعاون مع المحافظات المختلفة.

وأوضحت عوض أن عدد الرسائل التي تلقتها المبادرة خلال شهر مارس 2025 بلغ حوالي 6021 رسالة عبر خدمة الواتساب والصفحة الرسمية للمبادرة والبريد الإلكتروني واتصالات الخط الساخن، تضمنت هذه الرسائل 684 شكوى، حيث تم الرد على 543 شكوى بنسبة 80%، وجارٍ حل 141 شكوى بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

شكاوى الإشغالات

وأضافت أن شكاوى الإشغالات جاءت في مقدمة الشكاوى التي تلقتها المبادرة خلال مارس الماضي، ثم مخالفات البناء 174 شكوى، والقمامة وبلغ عددها 155 شكوى، ثم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 141 شكوى، والفساد 7 شكاوى، بالإضافة إلى 17 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار، وتم توجيهها للجهات المختصة.