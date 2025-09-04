القبض على شخصين بتهمة الاعتداء على عامل والتسبب في وفاته

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تغيب سائق سيارة نقل ذكي بالقاهرة، بعد تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية حول الحادثة.

بتاريخ 4 أبريل الجاري، تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من عامل مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو، يفيد بغياب شقيقه منذ 30 مارس الماضي، أظهرت التحريات أن المتغيب توجه إلى الإسكندرية رفقة شخص له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، الذي اعترف باستدراج السائق إلى الإسكندرية والاعتداء عليه ما أدى إلى وفاته، بهدف سرقة السيارة. كما استعان بشقيقه للتخلص من الجثمان، وجرى ضبطه أيضًا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود الوزارة لضبط المخالفات وحفظ الأمن.