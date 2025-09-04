رئيس «مجاهدي سيناء»: الشعب المصري لم يتأخر لحظة عن دعم فلسطين

رئيس «مجاهدي سيناء»: الشعب المصري لم يتأخر لحظة عن دعم فلسطين

رئيس «مجاهدي سيناء»: الشعب المصري لم يتأخر لحظة عن دعم فلسطين

قال الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إنّ احتشاد الشعب المصري في العريش بالأمس لدعم حقوق الفلسطينيين، ورفض التهجير مهم للغاية في هذا الوقت الراهن، موضحا أن الشعب المصري أكد بالأمس على دعمه لكل لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.

ضرورة عدم تهجير الشعب الفلسطيني

وأضاف «جهامة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ فلسطين هي أرض فلسطينية ولم يكن لدى الشعب الفلسطيني مكان آخر، وبالتالي لا يمكن تهجيرهم من أرضهم، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبذل جهودا كثيرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، إذ يسعى بجانب الدول العربية إلى وقف إطلاق النار في القطاع وعدم تهجير الفلسطينيين.

وتابع: «الشعب المصري لم يتأخر عن دعم فلسطين منذ عام 1948، حيث يدعم القضية الفلسطينية بكل ما لديه من قوة».

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا