رئيس «مجاهدي سيناء»: الشعب المصري لم يتأخر لحظة عن دعم فلسطين

قال الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إنّ احتشاد الشعب المصري في العريش بالأمس لدعم حقوق الفلسطينيين، ورفض التهجير مهم للغاية في هذا الوقت الراهن، موضحا أن الشعب المصري أكد بالأمس على دعمه لكل لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.

ضرورة عدم تهجير الشعب الفلسطيني

وأضاف «جهامة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ فلسطين هي أرض فلسطينية ولم يكن لدى الشعب الفلسطيني مكان آخر، وبالتالي لا يمكن تهجيرهم من أرضهم، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبذل جهودا كثيرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، إذ يسعى بجانب الدول العربية إلى وقف إطلاق النار في القطاع وعدم تهجير الفلسطينيين.

وتابع: «الشعب المصري لم يتأخر عن دعم فلسطين منذ عام 1948، حيث يدعم القضية الفلسطينية بكل ما لديه من قوة».