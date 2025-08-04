رئيس «شباب النواب»: مصر لن تقبل أن تكون جزءا من أي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن ما شاهده العالم اليوم من حراك رسمي وشعبي في العريش للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأشقاء في قطاع غزة، يؤكد بالدليل القاطع أن مصر المدافع الأول عن القضية الفلسطينية ولن يقبل بتصفيتها.

الشعب المصري يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية

وأكد رئيس لجنة الشباب في تصريحات صحفية اليوم، أن الحشود الشعبية الكبيرة بعثت برسائل مهمة للعالم أجمع، بأن الشعب المصري يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية، مشيرا إلى أن مصر لن ولم تسمح بتصفية القضية تحت أى مسمى ولن يهدأ لها بال حتى يتحقق حلم الأشقاء الفلسطينيين في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

تحركات القيادة السياسية تُعبر عن وعي استراتيجي عميق بحجم التحديات الراهنة

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن تزامن الوقفة الشعبية في العريش مع زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي كانت رسالة قوية للعالم أجمع برفض المصريين لفكرة التهجير، والتأكيد على أن سيناء ليست بديلا عن غزة، وأن مصر لن تقبل بأن تكون جزءا من أي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن تحركات القيادة السياسية المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي تُعبر عن وعي استراتيجي عميق بحجم التحديات الراهنة.