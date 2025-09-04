صناع «قهوة المحطة» يكشفون كواليس المسلسل مع «معكم منى الشاذلي» غدا

يحل أبطال وصناع مسلسل قهوة المحطة، ضيوفًا على برنامج معكم منى الشاذلي في الحلقة المقرر إذاعتها مساء الغد على قناة ON، بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل بعد عرضه في النصف الثاني من موسم الدراما الرمضانية 2025.

ويروي أحمد غزي بطل مسلسل قهوة المحطة خلال الحلقة، أوجه التشابه بينه وبين مؤمن الصاوي الذي يدور المسلسل حول لغز مقتله، معربا عن امتنانه لثقة المخرج إسلام خيري فيه وإسناد دور البطولة له.

مخرج «قهوة المحطة»: العمل مع عبد الرحيم كمال كان حلم مؤجل

ويتحدّث المخرج إسلام خيري عن حلم العمل مع عبد الرحيم كمال منذ كانا طالبين بمعهد السينما مطلع الألفية، ويشير إلى رحلة البحث التي خاضها رفقة فريق العمل لخروج المسلسل بشكل متقن، بداية من الديكور واختيار أماكن التصوير، مرورا بتسكين الأدوار بشكل غير نمطي، وليس انتهاء بالوقوف مع الممثلين حول الأداء.

ويعتبر الكاتب عبد الرحيم كمال أنّ قهوة المحطة جزءا من حياته ومراحل ترحاله بين القاهرة والصعيد، موضحا أنّ عالم القهوة حياة تضم المقيم والمسافر وصاحب الحلم والسارق، عليها يفرغ الناس همومهم ومنها تخرج حكايات استثنائية.

وأعرب أحمد خالد صالح عن سعادته بالمشاركته في عمل مبني على الإتقان والجودة والإصرار على ترك بصمة فنية للجمهور، بينما أكدت فاتن سعيد أنّها عاشت مع شخصية شروق واندمجت مع تفاصيلها، واعتبرت نجاحها في قهوة المحطة خطوة مهمة في مسيرتها.

ومن جانبه، قال الفنان ضياء عبد الخالق إنّ العمل مع عبد الرحيم كمال وإسلام خيري ممتع، وأنّه تعامل مع دور خليفة بإتقان يناسب تركيبة الشخصية المتفردة.