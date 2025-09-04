مطار القاهرة الدولي يستقبل 312 ألف مسافر خلال إجازة عيد الفطر

شهد مطار القاهرة الدولي وصول 168 ألفا و822 راكبا على متن 1215 رحلة جوية، بينما بلغ عدد المسافرين 143 ألفا و470 مسافرا على متن 1218 رحلة جوية، بإجمالي رحلات سفر ووصول 2433 رحلة جوية، وذلك في الفترة من 30 مارس حتى 2 أبريل.

وأوضح مطار القاهرة أنّ إجمالي المسافرين بلغ 312 ألفا و292 طالبا، حيث شهدت حركة السفر انسيابية في ظل توافر الخدمات للركاب المسافرين والقادمين رغم كثافة التشغيل خلال فترة إجازة العيد.