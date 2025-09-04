انقطاع المياه عن الهضبة وبعض المناطق مدة تصل إلى 8 ساعات

تحرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، على التنويه عن فترات انقطاع المياه وتطالب المواطنين باتخاذ حذرهم في فترات الانقطاع حتى لا يتضرروا بشكل كبير، ومن المقرر انقطاع المياه عن الهضبة وبعض المناطق الأخرى خلال أيام قليلة.

وكشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن انقطاع المياه عن بعض المناطق بالهضبة وبعض المناطق الأخرى.

انقطاع المياه في الهضبة



الهضبة العليا



مساكن الزلزال



موعد الانقطاع يكون من الساعة 12 منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025

وحتى الساعة 8 صباحًا من نفس اليوم، أي لمدة 8 ساعات.



يأتي هذا الانقطاع نظرا لأعمال التحويلات الخاصة بتوسعات محطة مياه المقطم، وبدء تشغيل خط الطرد الجديد بقطر 1000 ملليمتر.



وأشارت شركة مياه الشرب، إلى أنها تعمل على توفير سيارات مياه شرب نقية لتوزيعها مجانًا في المناطق المتأثرة.

للطلب، يرجى الاتصال على:



الخط الساخن: 125



واتس آب: 01206665125



نصائح هامة للمواطنين خلال فترة انقطاع المياه



تخزين كميات كافية من المياه



احتفظ بعبوات مياه نظيفة للشرب



استخدم الأواني أو الجراكن لتخزين مياه الاستخدام المنزلي (الطبخ، الغسيل، التنظيف).



تقليل استهلاك المياه بقدر الإمكان



تأجيل الأعمال التي تتطلب كميات كبيرة من المياه (مثل غسيل الملابس أو السيارات).





التأكد من إغلاق الصنابير لتفادي تسرب المياه عند عودة الضخ، تأكد من أن جميع الحنفيات مغلقة بإحكام.





يُنصح بفصل السخان الكهربائي تجنبًا لأي تلف في حال عودة المياه فجأة.



