سعر الدولار اليوم الاثنين 7-4-2025 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم الاثنين 7-4-2025 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم الاثنين 7-4-2025 مقابل الجنيه المصري

مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 7-4-2025، أعلنت البنوك العاملة في مصر عبر مواقعها الرسمية عن آخر مستويات سعر صرف الدولار، حيث استقر سعر الدولار في بنك مصر عند 51.07 جنيه للشراء مقابل 51.17 جنيه للبيع.

وتوضح «الوطن» سعر الدولار اليوم بحسب آخر تحديث عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك المصرفية، وجاءت كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك المصرية إلى 51.07 جنيه للشراء مقابل 51.17 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في اليوم الاثنين في بنك مصر نحو 50.07 جنيه للشراء مقابل 50.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

تداول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية التعاملات الصباحية اليوم داخل بنك الإسكندرية نحو 50.07 جنيه للشراء مقابل 50.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم داخل جميع فروع بنك القاهرة إلى مستوى 50.07 جنيه للشراء مقابل 50.17 جنيه للشراء.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا