سعر الدولار اليوم الاثنين 7-4-2025 مقابل الجنيه المصري

مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 7-4-2025، أعلنت البنوك العاملة في مصر عبر مواقعها الرسمية عن آخر مستويات سعر صرف الدولار، حيث استقر سعر الدولار في بنك مصر عند 51.07 جنيه للشراء مقابل 51.17 جنيه للبيع.

وتوضح «الوطن» سعر الدولار اليوم بحسب آخر تحديث عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك المصرفية، وجاءت كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك المصرية إلى 51.07 جنيه للشراء مقابل 51.17 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر



سجل سعر الدولار في اليوم الاثنين في بنك مصر نحو 50.07 جنيه للشراء مقابل 50.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية



تداول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية التعاملات الصباحية اليوم داخل بنك الإسكندرية نحو 50.07 جنيه للشراء مقابل 50.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة



وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم داخل جميع فروع بنك القاهرة إلى مستوى 50.07 جنيه للشراء مقابل 50.17 جنيه للشراء.