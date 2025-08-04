تحديث جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 8-4-2025

كشفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، عن تحديث جديد في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-4-2025 مقابل الجنيه المصري مع بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، حيث سجل الآن في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر نحو 51.34 جنيه للشراء، مقابل 51.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري



وجاء سعر الدولار اليوم الثلاثاء أمام الجنيه المصري عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك المصرفية، كما يلي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري



تحدد سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند مستوى 51.33 جنيه للشراء مقابل 51.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان



بلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 51.34 جنيه للشراء مقابل 51.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 51.34 جنيه للشراء مقابل 51.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر



قدر سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند مستوى 51.34 جنيه للشراء مقابل 51.44 جنيه للبيع.