آسر ياسين: والدي يشبه محمد عزت في مسلسل قلبي ومفتاحه

قال الفنان آسر ياسين، إن شخصية «محمد عزت» في مسلسل «قلبي ومفتاحه» قريبة جدًا من شخصية والده من حيث المبادئ والقيم، موضحًا أن طريقة تفكير والده وتربيته أثرت فيه كثيرًا، خاصة فكرة أن الرجل لا يمكن أن يتوقف عن العمل، وهي نفس الفكرة التي يتبناها «عزت».

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» مع الإعلاميتين هبة الأباصيري ومنى عبدالغني، على قناة «CBC»: «اختيارات الشخصية في الحياة مختلفة عني، لكن المبادئ واحدة والأخلاق والالتزام والقيم دي اللي اتربيت عليها، ومافيش شخصية شبه آسر ياسين تمامًا، كل شخصية فيها جزء مني، وأنا كمان باخد منها حاجة، مثلًا محمد عزت بيقومني، والبحر خلاني أنفتح على العالم، وزين ثابت علّمني حاجات تانية».

تأثير شخصية محمد عزت في الجمهور

وأكد ياسين أن أكثر ما يسعده هو أن شخصية مثل «محمد عزت» أثّرت في الجمهور، وخصوصًا الشباب: «هو شخصية هادية جدًا، مهما الدنيا عملت فيه، بيحافظ على هدوءه ومبادئه، النوع اللي مهما مر بتجارب بيقول حاضر، وده بيخليني أحس إن اللي بنعمله له قيمة وفايدة».

وتحدث آسر عن أهمية الفن: «الفن مهم مش بس في الترفيه، لكن كرسالة، وزي ما شفنا في وقت صعب زي وقت مسلسل 100 وش في أزمة كورونا، قد إيه فرق مع الناس، حسيت فعلًا إن الفن ليه دور كبير».

آسر ياسين ودياب في قلبي ومفتاحه

وعن تعاونه مع الفنان دياب، قال: «بحب دياب جدًا من زمان وبحب شغله، وكنت دايمًا بتمنى نشتغل سوا، ولما حصل كنت سعيد جدًا، أول مشهد جمعنا كان خناقة، وأنا رايح أخد الوصل منه، والمخرج تامر محسن اختار المشهد ده عشان يبيّن التوتر في العلاقة ويعرف كل ممثل العصَب بتاعه فين، وده ساعدنا في نحت العلاقة بين الشخصيتين من أول لحظة».