أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 9-4-2025 في مصر

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية عن تحديث جديد فى أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-4-2025 في مصر والعالم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في الصاغة والمحلات قبل احتساب سعري المصنعية وضريبة الدمغة حوالى 4 آلاف و460 جنيها على مستوى الشراء.

وترصد السطور التالية آخر تحديث فى أسعار الذهب اليوم فى الأسواق المحلية لمختلف الأعيرة بدون احتساب المصنعية، وسعر الجنيه الذهب عيار 21 ويزن 8 جرامات فى مصر، وسعر أونصة الذهب وفقا لأحدث تداول بالبورصات العالمية للمعادن الثمينة.

أسعار الذهب عيار 24 اليوم فى مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 24 اليوم في مصر للجرام الواحد بدون مصنعية، ويعتبر الأكثر نقاءا وتصنع منه السبائك، 5 آلاف و97 جنيها للشراء و5 آلاف و74 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 22 اليوم

وصلت أسعار الذهب عيار 22 للجرام الواحد الان بالتعاملات المسائية، إلى ما يعادل 4 آلاف و672 جنيها للشراء و4 آلاف و651 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 21 اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 21 الان في مصر للجرام الواحد بدون سعر المصنعية 4 آلاف و460 جنيها للشراء، و4 آلاف و440 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 18 الآن

وبلغت أسعار الذهب لعيار 18 الان في مصر بدون المصنعية للجرام الواحد 3 آلاف و823 جنيها للشراء، و3 آلاف و806 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 14 اليوم

وحققت أسعار الذهب عيار 14 اليوم فى مصر بدون المصنعية للجرام 2973 جنيها للشراء، و2959 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب الان في مصر بالتعاملات المسائية، حوالى 35 ألفا و680 جنيها للشراء و35 ألفا و660 جنيها للبيع قبل احتساب سعري المصنعية أو الدمغة.

سعر أوقية الذهب عالميا بالدولار

ويتداول سعر أوقية الذهب وتزن 31.1 جراما من الذهب الخالص، عند مستويات 3079 دولارا للشراء و3078.5 دولارا للبيع بالبورصات العالمية.