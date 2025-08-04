سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في الأسواق.. تحديث جديد

شهدت أسعار الذهب تحديثًا جديدًا في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 8-4-2025 بمحلات الصاغة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5006 جنيهًا دون احتساب المصنعية وفقًا لمؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر



تستعرض الوطن فيما يلي آخر تحديث في أسعار الذهب، بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء، وذلك على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24



تحدد سعر جرام الذهب عيار 24 عند مستوى 5006 جنيهات للجرام، بدون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 22

تحدد سعر جرام الذهب عيار 22 عند مستوى 4589 جنيهًا للجرام، بدون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21



قُدر سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 4380 جنيهًا للجرام، بدون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18



ناهز سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3754 جنيهًا للجرام، بدون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14



وصل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2920 جنيهًا للجرام، بدون احتساب المصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم



وصل سعر الجنيه الذهب إلى 35 ألفًا و40 جنيهًا للجرام، بدون احتساب المصنعية.