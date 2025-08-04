أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في الأسواق المحلية والعالمية.. تحديث جديد

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في مصر والعالم انخفاضا جديدا، ليخسر سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في الصاغة والمحلات 5 جنيهات، قبل احتساب سعري المصنعية وضريبة الدمغة في مُستهل التعاملات المسائية، على أن يصل إجمالي التراجع منذ بداية التعاملات نحو 15 جنيها.

أسعار الذهب الآن في مصر لمختلف الأعيرة خاصة 18 و21، وسعر الجنيه الذهب اليوم ويزن 8 جرامات من الذهب عيار 21 ترصدها السطور التالية بدون سعر المصنعية أو الدمغة، وسعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية للمعادن الثمينة وفقا لآخر تحديث أعلنته شاشات التداول، وما أعلنته الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.

أسعار الذهب عيار 21 اليوم في مصر

انخفضت أسعار الذهب عيار 21 اليوم في الصاغة والمحلات بمقدار 5 جنيهات بالتعاملات المسائية، بالإضافة إلى 10 جنيهات بالفترة الصباحية، ليسجل الجرام بدون المصنعية الآن في الصاغة 4 آلاف و375 جنيها للشراء و4 آلاف و355 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 24 اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 24 اليوم انخفاضا للجرام الواحد بإجمالي 17 جنيها حتى الآن، ليصل بدون مصنعية إلى 5000 جنيه للشراء و4977 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 22 اليوم

وصلت أسعار الذهب عيار 22 للجرام الواحد بدون المصنعية إلى 4 آلاف و583 جنيها للشراء و4 آلاف و562 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 18 الآن 2025

سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 3 آلاف و750 جُنيها للشراء و3 آلاف و733 جنيها للبيع.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو ألفي و917 جنيها للشراء 2903 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 في مصر بدون المصنعية، حوالى 35 ألف جنيه للشراء و34 ألف و980 جنيها للبيع بالتعاملات المسائية، إذ تراجع سعر الجنيه منذ بداية التعاملات اليومية نحو 120 جنيها.

سعر أوقية الذهب عالميا بالدولار

يتداول سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية للمعادن الثمينة، في لحظة كتابة التقرير، التي تزن 31.1 جرام من الذهب الخالص، عند مستويات 3007 دولارات للشراء و3006.5 دولار للبيع.