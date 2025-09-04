«فتح»: تصريح ماكرون المعارض لـ ترامب يكشف انسجاما أوروبيا مع الموقف المصري والفلسطيني

علَّق عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته التاريخية لمدينة العريش حول الوضع في قطاع غزة، حيث أكد رفضه التام لفكرة التعامل مع القطاع على أنه «مشروع عقاري»، ردًا على بعض المقترحات الدولية التي تنادي بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، موضحًا: «تصريح ماكرون المعارض لـ ترامب يكشف انسجاما أوروبيا مع الموقف المصري والفلسطيني».

كل أشكال التهجير غير مقبولة ولن تقبلها الإنسانية

وقال دولة في تصريحات مع الإعلامي عمرو خليل عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «ماكرون شدد على أن التاريخ والجغرافيا لا يمكن التلاعب بهما، وأن الشعب الفلسطيني له الحق الثابت في أرضه»، مضيفًا أن «كل أشكال التهجير غير مقبولة ولن تقبلها الإنسانية».

وتابع، أنّ هذه التصريحات تمثل ردًا واضحًا على محاولات إسرائيل وبعض القوى الدولية التي تسعى إلى دفع الفلسطينيين إلى الهجرة القسرية، وفي هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة التزام المجتمع الدولي بمواقفه الرافضة لهذه الأفكار، وأنه يجب ممارسة الضغط السياسي والقانوني على إسرائيل لوقف جرائمها وتهجيرها الممنهج للفلسطينيين.

توحيد الجهود الدولية من أجل محاسبة الاحتلال الإسرائيلي

وشدد على أهمية هذا الموقف الثابت من الرئيس الفرنسي، معتبرا أن هذا اللقاء يجب أن يكون نقطة انطلاق لتوحيد الجهود الدولية من أجل محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ممارساته ضد الفلسطينيين.

وطالب المجتمع الدولي بأن يكون أكثر فعالية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل على تغيير السياسات التي تغض الطرف عن معاناتهم، بما في ذلك ضمان محاكمة من يسعى لتهجيرهم من أراضيهم.