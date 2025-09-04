وزير الخزانة الأمريكي: مكافأة الدول لم تتخذ إجراءات انتقامية بعد فرض الرسوم الجمركية

أعلن سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، أن واشنطن مٌستعدة للدخول في حوار مع الدول التي لم تلجأ إلى اتخاذ إجراءات انتقامية، مؤكدًا أن تلك الدول «سيتم مكافأتها»، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وقف الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما

وأوضح الوزير، أن الولايات المتحدة تلقت اتصالات من عدة دول أبدت رغبتها في التفاوض، مشيرًا إلى أن وقف الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا يهدف إلى منح فرصة حقيقية لإجراء مفاوضات بناءة.

وأشار إلى أن الصين تٌواصل التصعيد في النزاع التجاري، مؤكدًا أن بلاده تطالب حلفاءها بعدم الانجرار وراء خطوات انتقامية مماثلة، مشددًا على أن الصين هي المصدر الرئيسي للمشكلات الاقتصادية التي تواجه الولايات المتحدة.

سبب وقف الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما

وأضاف أن المهلة التي منحتها واشنطن والبالغة 90 يومًا، تهدف إلى خلق مناخ مناسب للتفاوض، متهمًا بكين بأنها أثبتت خلال الأزمة الحالية أنها الطرف السيئ.

واختتم وزير الخزانة الأمريكي تصريحاته برسالة واضحة، قائلاً: «لا تفرضوا علينا رسوما انتقامية، وسنسعى لإيجاد حل»، كاشفًا في الوقت نفسه عن أن اليابان سترسل وفدًا تجاريًا إلى الولايات المتحدة لبدء مفاوضات بشأن التعريفات الجمركية.