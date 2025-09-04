محافظ الدقهلية يتفقد إحدى دور رعاية الأيتام

محافظ الدقهلية يتفقد إحدى دور رعاية الأيتام

محافظ الدقهلية يتفقد إحدى دور رعاية الأيتام

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم، دار المساعي للأيتام بالمنصورة، في زيارة مفاجئة للاطمئنان على توفير جميع أوجه الرعاية والعناية اللازمة لأبناء الدار، موجّهًا لهم رسالة إنسانية.

محافظ الدقهلية يزور دار الرعاية

محافظ الدقهلية يزور دار رعاية الأيتام في المنصورة

وخلال الزيارة، أكد المحافظ لأبناء الدار قائلًا: «إحنا أهلكم، وراحتكم ورعايتكم مسئوليتي، والدولة لا تدخر جهدًا في تحقيق الراحة لكم جميعًا».

محافظ الدقهلية يزور دار الرعاية

وفي مشهد أبوي صادق، جلس المحافظ وسط الأطفال، وتحدث معهم، وتبادل معهم الأسئلة والأجوبة في جدول الضرب، وسألهم عن طموحاتهم المستقبلية، مؤكدًا لهم متابعته الشخصية لأحوالهم وتلبية احتياجاتهم، وموجهًا القائمين على الدار ببذل أقصى الجهود لتحقيق متطلبات الأطفال، وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية اللائقة بهم.

محافظ الدقهلية يزور دار الرعايةمحافظ الدقهلية يزور دار الرعاية
واصل المحافظ جلسته مع الأطفال، ووزع الهدايا عليهم، وأوضحت محافظة الدقهلية، في بيان، أن الدار تقدم خدمات متنوعة تشمل: رعاية الأسرة والطفولة والأمومة والشيخوخة، وتقديم مساعدات اجتماعية وتعليمية، وخدمات صحية، وكفالة اليتيم.محافظ الدقهلية يزور دار الرعاية


و

وتضم الدار:
- حضانة الطفل السعيد، بطاقة استيعابية 100 طفل، ويقيم بها حاليًا 74 طفلًا، وتستقبل الأطفال من سن 3 شهور حتى 6 سنوات.

- حضانة روضة الطفل، وتنقسم إلى:

- مستوى أول: من سن 4 سنوات.

- مستوى ثان: من سن 5 سنوات.

- حضانة الرضع: وتقبل من سن 3 شهور.

- بيت الأمل: ويضم 10 أطفال ذكور.

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