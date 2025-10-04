«التنمية المحلية»: إزالة 41 حالة تعدٍ بمطروح خلال 48 ساعة

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريراً اليوم حول نتائج لجنة المرور الميداني المشكلة برئاسة الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية بمحافظة مطروح وتنفيذ التوجيهات الصادرة بتحليل بيانات المنظومة، إذ تم تحديد المتغيرات المكانية غير القانونية.

تنفيذ 41 حالة إزالة

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن اللجة نفذت 41 حالة إزالة في مدن ومراكز الحمام ومطروح وسيوة والنجيلة والضبعة والسلوم وبراني والعلمين وذلك خلال 48 ساعة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة، مشيرة إلى أنه تم وضع لافتات تحذيرية على المباني المخالفة، موضح عليها طبيعة المخالفة والإجراءات القانونية المتخذة، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.

ربط منظومة المتغيرات المكانية لأجهزة المدن الجديدة



وأوضحت عوض أن اللجنة نسقت مع هيئة المجتمعات العمرانية وتم ربط منظومة المتغيرات المكانية لأجهزة المدن الجديدة التابعة لمحافظة مطروح لسرعة الرد على تقارير المتغيرات المكانية ولايتهم.

