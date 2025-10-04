كشف حقيقة فيديو متداول بشأن طمس صاحب سيارة لـ لوحاتها المعدنية

كشف حقيقة فيديو متداول بشأن طمس صاحب سيارة لـ لوحاتها المعدنية

كشف حقيقة فيديو متداول بشأن طمس صاحب سيارة لـ لوحاتها المعدنية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف حقيقة مقطعي فيديو متداولين على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمنان طمس قائد سيارة لـ لوحاتها المعدنية، مع الادعاء بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه خلال مروره بأحد الارتكازات الأمنية.

بالفحص، تبين أن الفيديو المتداول قديم ويعود إلى عام 2022، حيث سبق اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السيارة وقائدها في حينه، كما جرى التحفظ على اللوحات الخاصة بالسيارة بإدارة المرور المختصة ولم يتم صرفها مجددًا.

تواصل الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي هذه الادعاءات، في إطار جهود الوزارة لكشف الحقائق ومنع تداول معلومات غير دقيقة.

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