براتب يصل لـ70 ألف ريال.. وظائف شاغرة للأطباء في السعودية

تستمر وزارة العمل في توفير العديد من الوظائف الشاغرة للشباب في مختلف التخصصات سواء كان داخل البلاد أو خارجها، وفي إطار ذلك وفرت 22 فرصة عمل جديدة للأطباء في المملكة العربية السعودية، براتب يصل إلى 70 ألف ريال سعودي شهريا.

التخصصات المطلوبة

وأعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الاثنين، توفير 22 فرصة عمل لأطباء مصريين في مجمع عيادات مركز ميلان الطبي بالمملكة العربية السعودية، وتتمثل تفاصيلها في التالي:

أطباء جلدية «استشاري وأخصائي أول»: مطلوب 2 أطباء من الجنسين، والراتب يتراوح بين 30 إلى 60 ألف ريال سعودي شهريًا، حسب سنوات الخبرة.

أطباء جراحة «استشاري وأخصائي أول»: مطلوب 2 أطباء من الجنسين، والراتب يتراوح بين 30 إلى 60 ألف ريال سعودي شهريًا، حسب سنوات الخبرة.

استشارية عقم وإنجاب «استشاري فقط»: راتب يتراوح بين 40 إلى 70 ألف ريال سعودي شهريًا، حسب سنوات الخبرة.

ممرضات «أخصائي تمريض - بكالوريوس»: مطلوب 15 ممرضة، والراتب يتراوح بين 4 إلى 5 آلاف ريال سعودي شهريًا، حسب سنوات الخبرة.

طبيبة نسائية «أخصائي نسائية - بكالوريوس - تخصص تجميل نساء»: راتب يتراوح بين 25 إلى 40 ألف ريال سعودي شهريًا، حسب سنوات الخبرة.

استشاري تخدير: راتب يتراوح بين 30 إلى 35 ألف ريال سعودي شهريًا، حسب سنوات الخبرة.

مزايا الوظائف

أوضحت وزارة العمل أن المقبولين بتلك الوظائف يحصلون على المزايا التالية:

تأمين طبي شامل.

سكن ومواصلات.

راتب أساسي مجزٍ.

بيئة عمل مهنية متقدمة.

طريقة التقديم

هذه الفرص تساهم في دعم التعاون بين مصر والسعودية في مجال توفير فرص العمل للأطباء المتخصصين، وتعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز سوق العمل الخارجي وتوسيع آفاق الشباب المصري في مختلف المجالات الطبية، وعلى الراغبين في التقديم لهذه الفرص الوظيفية إرسال سيرتهم الذاتية من اليوم الإثنين 7 أبريل ولمدة 5 أيام على البريد الإلكتروني التالي: labor@labour.gov.eg.

وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل للشباب المصري في سوق العمل الخارجي، من خلال التنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل.