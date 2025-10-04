دليلك الكامل للحصول على بشرة صحية ومشرقة في الربيع.. اتبعيه

مع تغير الفصول تحتاج البشرة إلى عناية خاصة للتكيف مع الأجواء الجديدة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض للشمس في الربيع، وحال كنتِ ترغبين في الحفاظ على بشرة نضرة ومشرقة، إليكِ دليل الكامل للحصول على بشرة صحية ومشرقة في الربيع، وفقًا لمجلة «Vogue».

دليلك الكامل للحصول على بشرة صحية

1- استخدمي منظفًا لطيفًا يناسب بشرتك مع زيادة إفراز الدهون في الربيع، تحتاج البشرة إلى تنظيف فعال دون تجريدها من الزيوت الطبيعية، ويوصي خبراء العناية بالبشرة باستخدام منظفات تحتوي على مكونات مرطبة مثل حمض الهيالورونيك لتجنب الجفاف.

2- لا تهملي الترطيب، لكن غيّري قوام الكريم في الشتاء تعتمد معظم النساء على المرطبات الثقيلة، لكن مع ارتفاع درجات الحرارة، يفضل التبديل إلى تركيبات خفيفة مثل الجل المرطب أو السيروم لتجنب انسداد المسام.

3- قشّري بشرتكِ بانتظام لكن بحذر لأن التقشير يساعد في التخلص من الخلايا الميتة ويمنح البشرة إشراقة طبيعية، ويفضل استخدام مقشرات لطيفة مثل أحماض الألفا هيدروكسي AHA أو بيتا هيدروكسي BHA بمعدل مرتين أسبوعيًا لتجنب التهيج.

4- احمي بشرتكِ من أشعة الشمس مع زيادة سطوع الشمس في الربيع، يصبح الواقي الشمسي ضرورة يومية، ويوصي أطباء الجلد باستخدام واقي يحتوي على SPF 30 أو أكثر مع معامل حماية واسع النطاق ضد الأشعة UVA وUVB.

5- أضيفي ماء الورد إلى روتينكِ لأن ماء الورد يعد من أفضل المستحضرات الطبيعية التي تهدئ البشرة وترطبها، ويمكن استخدامه كتونر يومي لتهدئة الاحمرار وترطيب البشرة.

6- لا تهملي العناية بمنطقة العين والشفاه الهواء الربيعي قد يؤدي إلى جفاف الشفاه والمنطقة المحيطة بالعين، واستخدمي كريم عيون مرطب يحتوي على الكافيين لمحاربة الانتفاخ، وبلسم شفاه يحتوي على واقي شمسي للحفاظ على الترطيب.

7- انتبهي لحساسية الربيع وتأثيرها على بشرتكِ وإذا كنتِ تعانين من الحساسية الموسمية، فقد يؤدي ذلك إلى تهيج البشرة، وتنصح بوضع طبقة خفيفة من الفازلين حول فتحتي الأنف لمنع دخول حبوب اللقاح وتقليل الالتهابات.

8- اشربي الماء بكميات كافية ترطيب الجسم ينعكس على البشرة، لذلك ينصح خبراء العناية بالبشرة بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على نضارة الوجه ومنع الجفاف.

9- نظفي أدوات المكياج أسبوعيًا تراكم البكتيريا على الفرش والإسفنجات قد يؤدي إلى ظهور الحبوب، وينصح بغسل فرش المكياج مرة أسبوعيًا باستخدام منظف لطيف مضاد للبكتيريا.

10- تناولي أطعمة تعزز صحة بشرتكِ اتباع نظام غذائي غني بفيتامين C مثل الفواكه الحمضية وأحماض الأوميغا 3 الموجودة في الأسماك والمكسرات يساهم في منح بشرتكِ إشراقة طبيعية من الداخل إلى الخارج.