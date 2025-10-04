رئيسا وزراء بريطانيا واليابان يبحثان هاتفيا التجارة والدفاع ودعم أوكرانيا

رئيسا وزراء بريطانيا واليابان يبحثان هاتفيا التجارة والدفاع ودعم أوكرانيا

رئيسا وزراء بريطانيا واليابان يبحثان هاتفيا التجارة والدفاع ودعم أوكرانيا

اتفق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مع نظيره الياباني شيجيرو إيشيبا، على أن الحرب التجارية لا تفيد أحدا، وأن الوقت قد حان لاتباع نهج هادئ وواقعي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين ستارمر وإيشيبا، اليوم الخميس، بحسب بيان نشرته الحكومة البريطاية.


وأكد الجانبان، أهمية تعاون الشركاء ذوي التوجهات المتشابهة، مثل المملكة المتحدة واليابان، بشكل وثيق لخفض الحواجز التجارية. وأوضحا أنه من خلال التكتلات التجارية، مثل الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، والعمل الثنائي، هناك العديد من الخيارات لتسريع النمو.


وفيما يتعلق بالدفاع والأمن، ناقش الزعيمان تعميق التعاون، ورحبا بالتقدم المحرز في برنامج القتال الجوي العالمي، وأكدا التزامهما بتوفير الجيل القادم من الطائرات المقاتلة.


وشكر رئيس الوزراء البريطاني نظيره الياباني على دعم اليابان لتحالف الراغبين في دعم أوكرانيا، واتفقا على البقاء على اتصال وثيق.

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