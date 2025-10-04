أسامة كمال: جنود في الجيش الإسرائيلي يطالبون بوقف الحرب

قال الإعلامي أسامة كمال، خلال برنامج «مساء dmc» المُذاع على فضائية «dmc»، إن الوضع في إسرائيل يشهد تصعيدًا داخليًا غير مسبوق، حيث وقّع أكثر من 1000 من جنود وضباط سلاح الجو، بينهم متقاعدون وكبار القادة السابقين، على رسالة تطالب بوقف الحرب مقابل استعادة الأسرى، معتبرين أن استمرار القتال يخدم مصالح سياسية وشخصية لا أمنية.

وأضاف أن الرسالة دعت الجمهور الإسرائيلي إلى الضغط من أجل وقف القتال، ووقعها شخصيات بارزة مثل رئيس الأركان الأسبق دان حالوتس، وقائد سلاح الجو السابق نمرود شفر. وفي المقابل، هدد قائد سلاح الجو الحالي تومر بار بفصل أي جندي يوقع على الرسالة، وبدأ بالفعل في تسريح من وقّعوا وهم لا يزالون في الخدمة.

وأكد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعتبر الرسالة تهديدًا صريحًا للجيش، فيما رفض وزير الدفاع يوآف غالانت ما وصفه بمحاولات تقويض شرعية الحرب. في الوقت نفسه، كشفت منظمة «كسر الصمت» عن شهادات لجنود أكدوا أن الجيش الإسرائيلي دمّر البنية التحتية في غزة بشكل ممنهج لإنشاء منطقة عازلة تمثل 16% من مساحة القطاع، وهي مناطق يُمنع الفلسطينيون من دخولها، ويتم استهدافهم وقتلهم عند الاقتراب منها.

وأشار كمال إلى أن كل هذه المعطيات تعكس تحولًا داخليًا نوعيًا داخل المجتمع والجيش الإسرائيلي، وسط تصاعد الضغط الدولي وكشف ممارسات الجيش في قطاع غزة.