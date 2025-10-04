ماذا يحدث في أمريكا؟..3 حوادث طيران خلال يوم واحد ومصرع 6 أشخاص

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية حادثتي طيران خلال يوم واحد، حيث اصطدمت طائرتين على الأرض، وسقطت مروحية أخرى في النهر وقٌتل جميع ركابها، ونقلت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها عن رويترز أن طائرة أمريكية تصطدم بأخرى على الأرض في مطار واشنطن ولم ترد أنباء عن إصابات.

مقتل 6 أشخاص في حادث طائرة هليكوبتر

أكد عمدة مدينة جيرسي، ستيفن فولوب، لشبكة إيه بي سي نيوز، مقتل جميع الأشخاص الستة الذين كانوا على متن المروحية التي سقطت في نهر هدسون في مانهاتن السفلى في مدينة نيويورك بعد ظهر الخميس.

كانت المروحية تقل طيارًا وشخصين بالغين وثلاثة أطفال، وفقًا لمصادر أمنية وأوضحت المصادر أن أفراد العائلة كانوا سياحًا من إسبانيا.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن المروحية حلقت المروحية حول مانهاتن لمدة 15 دقيقة تقريبًا قبل تحطمها، وأظهر فيديو سقوطها في الماء دون دواران الذيل أو شفرة الدوار الرئيسية.

وقالت داني هوربياك لشبكة إيه بي سي نيوز إنها شاهدت المروحية تسقط من السماء من نافذة شقتها مضيفة سمعت 5 أو 6 أصوات عالية بدت وكأنها طلقات نارية في السماء ورأيت قطعا تتساقط ثم شاهدتها تسقط في النهر.