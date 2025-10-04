وزير الزراعة: حرصنا على فتح أسواق جديدة لتصدير منتجاتنا

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن صادرات مصر من الإنتاج الزراعي ارتفعت خلال العام الماضي لتتجاوز 8.6 مليون طن، وذلك بخلاف المنتجات الزراعية المُصنعة.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر قناة «dmc»، أن وزارة الزراعة حرصت على فتح المزيد من الأسواق العالمية بهدف زيادة تصدير المنتجات المصرية، مشيرًا إلى وجود إقبال من دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والدول العربية على المنتجات الزراعية المصرية.

وتابع أن القيادة السياسية كانت حريصة على مدار السنوات الماضية على دعم ملف الإنتاج الزراعي والتوسع في استصلاح الأراضي، موضحًا: «نسير بخطى ثابتة في مجال فتح الأسواق العالمية لتصدير منتجاتنا إليها».

وأشار إلى أن المساحة المنزرعة حاليًا في مصر وصلت إلى 10 ملايين فدان، لكن إنتاجيتها تعادل إنتاج 15 مليون فدان، ويعد ذلك مؤشر على التطور في أساليب الزراعة وجودة الإنتاج، لافتًا إلى أن شهر رمضان الماضي شهد تراجع ملحوظ في أسعار المنتجات الزراعية، إلى جانب توافرها بكميات كبيرة في الأسواق.

وأكد فاروق أن القطاع الخاص يعد شريك أساسي في مجالات الزراعة والتصدير، وهناك تنسيق كبير بين مختلف الجهات لضمان استمرار توافر السلع والمنتجات داخل السوق المحلي.

كما أشار إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر حاليًا هي محدودية الموارد المائية، خاصة في ظل الزيادة السكانية السنوية التي تتراوح بين 2.2 إلى 2.5 مليون نسمة، بالإضافة إلى استضافة مصر لأكثر من 10 ملايين ضيف من الدول الشقيقة، مع استمرار التحديات المرتبطة بملف سد النهضة.