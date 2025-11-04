أماكن قطع المياه في الدقهلية لمدة 8 ساعات غدا.. بسبب أعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قطع المياه عن عدد من المناطق، من الساعة 5 صباح غد السبت وحتى الساعة 1 مساء، بسبب أعمال صيانة لخطي كفر القباب وطرانيس القادمين من كريم بساط الدين قطر 24 بوصة.

أسباب قطع المياه في الدقهلية

أشارت الشركة في بيان إلى أن المناطق التي ستشهد قطع المياه غدا لمدة 8 ساعات، هي: «كفر القباب - طرانيس البحر -منية بدواي - كفر بدواي القديم والجديد - البرامون وكفر البرامون».

أماكن قطع المياه في أسوان

وكانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عن انقطاع المياه عن مناطق «نجوع الكرور بالكامل – عزبة العسكر – مساهمة البحيرة – شارع الشرطة العسكرية – عزبة شنودة – عزبة الدابودية » اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم وحتى الساعة العاشرة من صباح السبت.

أشارت الشركة إلى أن سبب قطع المياه، القيام بأعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بمنطقة الكرور بمدينة أسوان، وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125.