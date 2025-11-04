الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم أكثر من 23 مليار يورو لأوكرانيا هذا العام

تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم أكثر من 23 مليار يورو لأوكرانيا هذا العام، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

ومنذ بداية الصراع، قدم الاتحاد الأوروبي دعمًا ماليًا لأوكرانيا تجاوز 130 مليار يورو، ما يعكس التزامه المستمر بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في المنطقة.

تخطيط لمساعدات إضافية

بالإضافة إلى ذلك، يخطط الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا تصل إلى 30 مليار يورو في عام 2025، منها 12.5 مليار يورو كمساهمات إضافية من الصندوق الأوروبي، و18.1 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة.​

استمرار الجهود الأوروبية لدعم أوكرانيا

و تستمر هذه الجهود في إطار دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لأوكرانيا، بهدف تعزيز استقرارها الاقتصادي والمالي في مواجهة التحديات الحالية.​