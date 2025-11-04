رئيس الرعاية الصحية يزور الصين لتبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات الطبية

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، زيارة ميدانية إلى عدد من كبرى المستشفيات والشركات الصينية الرائدة في مجال الرعاية الصحية، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات المعرض الدولي الصيني الـ91 للأجهزة والمستلزمات الطبية (CMEF)، والمقام بمدينة شنغهاي خلال شهر إبريل الجاري.

تبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات الطبية العالمية

وتأتي هذه الزيارة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات الطبية العالمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين المصريين، ودعم التطوير المستدام للنظام الصحي في مصر.

وخلال الزيارة، تفقد الدكتور أحمد السبكي مستشفيات رنجي، وووندفو، وتشونغشان، وهي من المستشفيات الرائدة في الصين، حيث تم بحث سبل التعاون في عدد من المجالات الحيوية في الرعاية الصحية. وتُعد مستشفى رنجي من المراكز المتخصصة في علاج الأمراض النادرة والمعقدة، وتدخلات الجهاز الهضمي الدقيقة. فيما ركزت زيارة مستشفى ووندفو على التعاون في مجالات إدارة الأمراض المزمنة والتشخيص المتقدم، وكما تناولت الزيارة إلى مستشفى تشونغشان آفاق تبادل الخبرات في إنشاء مراكز التميز لعلاج أمراض القلب، والأورام، وزراعة الكبد.

تطوير الرعاية الصحية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

كما شملت الزيارة شركة EVYD TECHNOLOGY المتخصصة في تطوير حلول الرعاية الصحية الرقمية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث اطّلع الدكتور السبكي على أبرز الابتكارات القائمة على تحليل البيانات الضخمة والتقنيات التنبؤية لتحسين جودة الرعاية وتجربة المريض، كذلك زار شركة United Imaging Healthcar الرائدة في مجال أجهزة التصوير الطبي، حيث تعرّف على أحدث التقنيات المستخدمة في أجهزة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، ودورها في تعزيز دقة التشخيص الطبي.