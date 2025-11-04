الفنان أحمد خالد صالح: كل تجربة بتضيف ليا وأتمنى دائما أبقى عند حسن ظن الجمهور

تحدث الفنان أحمد خالد صالح، عن اختلاف أدائه عن أداء والده الفنان الراحل خالد صالح، معبرًا عن تمنياته أن يكون دائمًا عند حسن ظن الجمهور ووالده الراحل، إضافة إلى زملائه الذين يشعر بالفخر بالعمل معهم.

وأضاف أحمد خالد صالح، خلال لقائه في برنامج معكم منى الشاذلي المُذاع عبر شاشة ON، قائلاً: «بحس إن كل تجربة بتضيف ليا، في النهاية، الموضوع مرتبط بـ DNA، مش قادر أقول إني عايز أبقى شبهه أو مش عايز، لكن أنا بحاول أكون حقيقي في شغلي على قد ما أقدر، وأحس بكل خطوة بعملها».

دراسة أحمد خالد صالح للتمثيل

وأشار إلى دراسته للمسرح في الجامعة الأمريكية، إلى جانب دراسته العلوم السياسية والاقتصاد، مؤكدًا أن تركيزه الأساسي كان في المسرح، متابعًا: «قدمت دورا بسيطا جدا في مسرحية شجرة، وحسيت إن هو ده اللي أنا عايزه، أنا حابب المسرح والوقفة دي وده اللي بحب أعمله بجد، ومهما حاولت أكدب على نفسي وأقول لن أعيش في جلباب أبي، وهقارن بمين؟ لأ، أنا بحب ده، هفضل أضحك على نفسي؟».

وأوضح أن دراسته للتمثيل جعلت حبه له يتطور بشكل منهجي، وأضاف: «أجمل شيء في العملية الإبداعية هو أنها بلا سقف، تقدر تتعلم وتطور نفسك بشكل مستمر، وهدفك هو أنك تكون أفضل من اللي فات».