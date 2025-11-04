أونروا: نزوح 400 ألف شخص في قطاع غزة بعد استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أنّ هناك تقديرات بنزوح نحو 400 ألف شخص في قطاع غزة بعد استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وذكرت أونروا، أن النازحين في قطاع غزة يعانون أطول فترة انقطاع للمساعدات منذ بدء الحرب على القطاع.

وقف إطلاق النار الفوري في غزة

ودعت الوكالة الأممية إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين وضمان تدفق المساعدات دون عوائق، ويأتي هذا التقدير وسط الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، حيث تزايدت أعداد المهجرين داخليًا بشكل ملحوظ في الأسابيع الماضية نتيجة التصعيد العسكري.

العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة كانت قد استؤنفت بشكل مكثف بعد فترة من التهدئة، ما فاقم معاناة المدنيين ورفع من أعداد الضحايا والنازحين.

صعوبات شديدة في تأمين المأوى للنازحين

الأعداد الكبيرة من النازحين تواجه صعوبات شديدة في تأمين المأوى والمساعدات الأساسية، حيث إن غزة تشهد انقطاعاً في إمدادات المواد الأساسية مثل الطعام والماء، إضافة إلى انقطاع الكهرباء والخدمات الطبية، خاصة مع الدمار الكبير الذي طال البنية التحتية.