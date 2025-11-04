خبير في الشؤون الأمريكية: ميناء لوس أنجلوس يعتمد بنسبة 40% على الواردات الصينية

تحدث نعمان أبو عيسى، خبير في الشؤون الأمريكية، عن تأثير الحرب التجارية بين أمريكا والصين على ديناميكية الأسواق المالية، بما في ذلك وول ستريت، مشيرًا، إلى أنّ الولايات المتحدة لا تستطيع إنتاج نفس البضائع التي تنتجها الصين حاليا.

وقال أبو عيسى، في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إن الحرب التجارية لم تؤثر فقط على السوق الأمريكية، بل على أسواق المال العالمية بشكل عام.

وأضاف أن العديد من المستثمرين في الولايات المتحدة بدأوا يفقدون الثقة في استقرار السياسات الاقتصادية الأمريكية، وهو ما انعكس بشكل واضح في حركة الأسهم والأسواق المالية، وخاصة في بورصة وول ستريت.

وتابع: «الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على الواردات من الصين، حيث يستورد ميناء لوس أنجلوس وحده حوالي 40% من وارداته من الصين».

ولفت، إلى إن الصين تعد واحدة من أكبر الدول التجارية التي تتبادل التجارة مع أمريكا، وهو ما جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقرر فتح حرب تجارية معها.

وواصل، أن دونالد ترامب كان يهدف إلى تقليل العجز التجاري بين البلدين، حيث يسعى لتعديل موازين التجارة بين البلدين لصالح الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ليست سهلة لأن الصين قد طورت صناعاتها على مدار عقود طويلة، مما يجعل من الصعب على أمريكا منافستها في العديد من المنتجات.

وعن تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد الأمريكي، أكد أن السياسات التي يتبعها ترامب، مثل فرض التعريفات الجمركية على السلع الصينية، قد تؤدي إلى ضرر على الاقتصاد الأمريكي في المدى القصير، لافتًا، إلى أن ترامب يسعى لتحقيق مكاسب سياسية طويلة المدى قد تعزز القوة الاقتصادية لأمريكا في المستقبل.

وشدد على أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تقليص الاستهلاك المحلي في الولايات المتحدة وزيادة العجز التجاري، ما قد يسبب ردود فعل سلبية من الشعب الأمريكي تؤثر على الحكومة الحالية.