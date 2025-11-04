الصين تتقدم بشكوى إلى «التجارة العالمية» ضد زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية

الصين تتقدم بشكوى إلى «التجارة العالمية» ضد زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية

الصين تتقدم بشكوى إلى «التجارة العالمية» ضد زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية

تقدمت الصين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الزيادات الأخيرة للتعريفات الأمريكية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وذكرت الأمم المتحدة، أنّ الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير كارثي على الدول النامية أسوأ من خفض المساعدات الخارجية.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق رسوما جمركية على الصين، وردت بكين بزيادة رسومها الجمركية على السلع الأمريكية إلى 125%، ما يزيد من تعقيد العلاقات التجارية بين البلدين.

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