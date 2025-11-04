محافظ الدقهلية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات

اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، تعريفة ركوب السيارات الأجرة للمواصلات العامة العاملة على الخطوط، وكذلك سيارات السرفيس، على ألا تزيد الأجرة الجديدة عن 15%، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، بتحريك أسعار الوقود.

أسعار تعريفة المواصلات في الدقهلية

وقرر محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية كل من وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، ومدير مباحث التموين بالدقهلية، ومدير إدارة مرور الدقهلية، ومدير مباحث مرور الدقهلية، ومدير الرقابة التموينية بمديرية التموين بالدقهلية، ورئيس الوحدة المحلية للمركز أو المدينة أو الحي المختصة، ومدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، ومدير عام المواقف بالمحافظة، لتكثيف حملات الرقابة التموينة على محطات الوقود لعدم الاحتكار واستغلال المواطنين، وتكثيف الحملات الرقابية على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس، للتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة، وكذلك انتظام العمل على الخطوط الداخلية والخارجية بمواقف السيارات بنطاق المحافظة، وشن الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ بيع السلع للتأكد من توافرها.



وأكد مرور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، شخصيا على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس ومحطات الوقود، للتأكد من انتظام العمل وعدم استغلال المواطنين واستقرار الحالة العامة.



وأوضح محافظ الدقهلية أنه جرى تعديل تعريفات ركوب السيارات الأجرة العاملة على جميع الخطوط بنطاق المحافظة على ألا تزيد عن 15%، وفقًا للتعريفات الواردة في جداول المرفقات والمعتمدة من المحافظ، على أن يعلن رؤساء الوحدات المحلية تعريفة الركوب في مكان ظاهر بمواقف السيارات، مع إلزام السائقين بوضع ملصقات بمكان ظاهر على السيارة مدون عليه التسعيرة الجديدة وخط السير وعدد الركاب.





وقرر المحافظ، تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أية شكاوى للمواطنين على أرقام:



0502314880

0502327792

0502316644



