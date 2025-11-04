وزير الخارجية: علينا مسؤولية في مساعدة الشعب الفلسطيني على التمسك بأرضه

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إنّ المؤقف العربي والموقف الفلسطيني والموقف الأوروبي وموقف الشركاء الدوليين يرفض بشكل كامل أي تهجير الفلسطينيين.

أضاف في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجموعة الاتصال العربية الإسلامية حول غزة، أنّه لا يوجد أي مبرر معنوي أو قانوني أو غيره لدفع الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه.

وتابع: «هذا الشعب موجود ويتشبث بأرضه، وبالتالي، فإن أي دعاوى أو مسميات لأي تهجير مهما كان مرفوضة تماما، لأن الأهم هو أن تكون هناك ظروف مواتية لبقاء هذا الشعب، وأن يكون قادرا على التشبث بأرضه، لأن خروج الشعب الفلسطيني من أرضه سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية وانتهائها، وهذا ما يريده الطرف الإسرائيلي من خلال الإدعاء بأنه توجد أرض ولا يوجد عليها شعب».

وواصل: «علينا مسؤولية كاملة في مساعدة الشعب الفلسطيني بأن يتمسك بأرضه من خلال وقف إطلاق النار ووقف سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل والعدوان الممنهج اليومي، والعمل بطبيعة الحال على خلق الظروف المواتية لتنفيذ التعافي المبكر وإقامة منازل مؤقتة للشعب الفلسطيني وخدمات أساسية مؤقتة حتى نساعده على التشبث بأرضه، و كل أشكال التهجير غير مسموح بها.. وخط أحمر بالنسبة لنا والأردن».