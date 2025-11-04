وزير الخارجية: مؤتمر إعادة إعمار غزة سيركز على تمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إنّ مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار في غزة سيكون مهما للغاية، ولن يركز على إعادة الإعمار فقط، بل سيركز على التعافي المبكر بما يمكن الشعب الفلسطيني من البقاء على أرضه.

أضاف في كلمته عقب اجتماع مجموعة الاتصال العربية الإسلامية حول غزة: «المؤتمر سيشهد مشاركة كبيرة من كل الأطراف المعنية بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والشركات من مختلف دول العالم للمساهمة في هذا الحدث شديد الأهمية الذي يستهدف تنفيذ الخطة الخاصة بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة والتعامل مع مسائل أخرى».

وتابع: «هذه المسائل مثل الترتيبات الأمنية وحوكمة قطاع غزة ومن سيديره وهناك إجابات محددة جرى الإعلان عنها، وما نطلبه هو التنفيذ على أرض الواقع، سواء فيما يتعلق باللجنة الإدارية التي ستتولى إدارة القطاع لمدة زمنية محددة بـ6 أشهر، حتى تتولى السلطة الفلسطينية إدارة كامل القطاع، تجسيدا لمبدأ وحدة الأرض الفلسطينية مع الضفة الغربية».

وأوضح: "بالنسبة للترتيبات الأمنية، فقد تحدثنا عن تدريب الشرطة الفلسطينية على إمكانية نشر قوة دولية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني».