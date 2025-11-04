محافظ بورسعيد يشدد على السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة

تفقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية، اليوم، عددًا من محطات الوقود لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر البنزين والسولار، وذلك عقب إعلان لجنة التسعير للمنتجات البترولية، تحريك أسعار الوقود.

توافر أنواع الوقود

وحرص محافظ بورسعيد خلال جولته، على التأكد من انتظام العمل داخل المحطات وتوافر الوقود بجميع أنواعه، وعدم وجود أي تكدسات أو معوقات أمام المواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأسعار الجديدة المُعلنة وتقديم الخدمة بسهولة ويسر.

وأكد التصدي لأي محاولات للتلاعب أو رفع الأسعار، مشددًا على المتابعة اللحظية من الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم.

الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

وتابع محافظ بورسعيد، اليوم، سير وانتظام العمل داخل مجمع المواقف بحي الضواحي، رافقه خلالها اللواء عمرو فكري السكرتير العام المساعد، و اللواء إبراهيم عبدالسميع، مدير مجمع المواقف، وسمر الموافي، رئيس حي شرق.

والتقى بالسائقين داخل مجمع المواقف بحي الضواحي، وموقف السرفيس بحي العرب، للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة، كما تابع انتظام حركة الأتوبيسات وسيارات الأجرة بين المحافظات، مشددًا على السائقين بالالتزام بتعريفة الركوب الجديدة المحددة التي أعلنتها المحافظة، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.