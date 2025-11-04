«السياحة»: جولة أبو سمبل الافتراضية تحصد جائزة أفضل توثيق أثري

قالت وزارة السياحة والآثار، في بيان صحفي اليوم، إن الجولة الافتراضية لمعبد أبو سمبل، والتي نفذتها إحدى الشركات وأهدتها لوزارة السياحة والآثار لعرضها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها للترويج للمقصد السياحي المصري في فترة جائحة كورونا، حصلت على المركز الأول كأفضل جولة افتراضية للتوثيق الأثري وحفظ التراث، وذلك في المسابقة العالمية التي تنظمها سنوياً شركة ماتربورت.

رقمنة وتوثيق الآثار المصرية



ومن جهته أعرب شريف فتحي وزير السياحة والآثار عن سعادته بحصول هذه الجولة على الجائزة، مشيراً إلى ما تقوم به الوزارة من أعمال لرقمنة وتوثيق الآثار المصرية للحفاظ عليها من بينها ما يقوم به المجلس الأعلى للآثار من أعمال لرقمنة حوليات وملحق الحوليات الأعداد التكريمية، ومجلات كل من المتحف المصري ودراسات آثاريه إسلامية ومشكاة، ما يأتي في ضوء استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي.

الترويج السياحي لمنتج السياحة الثقافية



ومن جانبه أشار الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن فوز الجولة الافتراضية لمعبد ابو سمبل تعد نوع من الترويج السياحي لمنتج السياحة الثقافية بالمقصد السياحي المصري، وتميزه ونجاحه في استقطاب أنظار واهتمام العالم، ويعكس في الوقت ذاته مدي اهتمام الشعوب وشغفهم بالحضارة المصرية القديمة.



ومن جهته أشار الدكتور محمد شعبان معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية أن الجولة الافتراضية لمعبد أبو سمبل تجاوزت أعداد مشاهدتها على منصة شركة ماتربورت الأمريكية للجولات الافتراضية، حصدت 397 ألف مشاهدة منذ إتاحتها على المنصة في فبراير 2021 تزامنا مع تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في المعبد، لافتا إلى أن الشركة كانت قد أهدت هذه الجولة للوزارة وتم اتاحتها على المواقع الرسمية الخاصة بالوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها الوزارة عام 2021 أثناء جائحة كورونا تحت عنوان Experience Egypt from home والتي كانت تهدف إلى عرض أبرز المقاصد الأثرية باستخدام تكنولوجيا الجولات الافتراضية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة.





