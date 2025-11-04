وزير التموين: نتابع لحظيا مدى التزام المحطات والمستودعات بالأسعار المقررة

قالت الإعلامية ناردين حبيب، إنّ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب غرف عمليات فرعية في جميع مديريات التموين على مستوى الجمهورية، لمتابعة تنفيذ قرار تحريك أسعار المواد البترولية ميدانيًا وضمان انضباط الأسواق.

وأضافت ناردين حبيب، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الوزير شدد على أهمية الحضور الميداني الفعّال لجميع الأجهزة الرقابية داخل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، مع ضرورة إجراء جرد فعلي دقيق للكميات المتاحة من المنتجات البترولية، والتأكد من توافرها بانتظام وعدم وجود أي معوقات تعطل تقديم الخدمة للمواطنين.

وتابعت، أن الدكتور شريف فاروق أكد أن الوزارة تتابع بشكل لحظي مدى التزام المحطات والمستودعات بالأسعار المقررة، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، وذلك حفاظا على استقرار السوق وضمان توافر المنتجات للمواطنين بشكل طبيعي.

وشدد الوزير على عدم السماح بأي تلاعب أو محاولات لخلق أزمات في سوق الوقود، مؤكدا أن فرق الرقابة التموينية موجودة على الأرض على مدار اليوم لمتابعة أي مخالفات وضمان حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.