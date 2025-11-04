محافظ السويس يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة للخطوط الداخلية والخارجية

اعتمد اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية بالمحافظة، والخطوط الخارجية الإقليمية، بالإضافة إلى سيارات التاكسي، وذلك تماشياً مع قرارات لجنة تسعير المواد البترولية الأخيرة، والتي تضمنت تعديل أسعار الوقود.

تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات في محافظة السويس

وفيما يلي بيان بالتعريفة الجديدة الخاصة بمحافظة السويس بعد اعتمادها رسمياً:

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة المستمرة للمواقف ومحطات الوقود على مستوى الأحياء، لضمان التزام السائقين بالتعريفة الرسمية، ومنع أي محاولات استغلال للمواطنين، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات.

تفعيل دور لجان للمتابعة علي إعلان التعريفة الجديدة داخل المواقف

ووجه بتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية، وتكثيف الرقابة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومديرية التموين، مع التأكيد على إعلان التعريفة الجديدة بشكل واضح داخل جميع المواقف.

وأضافت محافظة السويس المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات في تسعيرة الركوب أو الامتناع عن تشغيل العدادات في سيارات التاكسي، وذلك من خلال غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة .