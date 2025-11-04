وزير الخارجية السوداني: انتصاراتنا أعادت الأمل للبلاد وأجهضت المؤامرات

قال الدكتور علي يوسف، وزير الخارجية السوداني، إن «القاهرة الإخبارية» تُعد واحدة من القنوات التي تحظى بمتابعة واسعة من قبل السودانيين، وأنه يكن لها كثير من التقدير، وذلك بسبب مواقفها الإيجابية تجاه القضايا السودانية.

وأشار خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت، ببرنامج «ثم ماذا حدث»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن قناة القاهرة الإخبارية كانت دائمًا منبرًا يُعبّر عن الاهتمام بما يتعرض له السودان من مؤامرات، واعتبرها واحدة من القنوات التي تدعم القضايا السودانية.

وأضاف الدكتور علي يوسف، أن السودان يمر في هذه المرحلة بمرحلة مفصلية، حيث كانت المؤامرة التي حيكَت ضد البلاد والشعب السوداني على وشك تحقيق أهدافها.

وأكد أن ما شهده السودان من تدمير شبه كامل للبنية التحتية، خاصة الخرطوم، والانتهاكات غير المسبوقة ضد الشعب السوداني، كان يشكل تحديًا كبيرًا، ولكن بفضل الانتصارات الأخيرة، استطاع السودان أن يعود إلى طريق الأمل، ما يفتح المجال لعودة الوطن إلى موقعه الصحيح.