وزير الخارجية السوداني: الانتصارات الأخيرة أفشلت مؤامرة القضاء على البلاد

قال الدكتور علي يوسف، وزير الخارجية السوداني، إن الانتصارات الأخيرة قد أعادت السودان إلى طريق العودة، مشيرا إلى عودة الدولة إلى أحضان أبنائها، مؤكدًا أن هذه الانتصارات ساعدت في تفكيك وتدمير المؤامرة التي كانت تهدف إلى القضاء على الدولة السودانية.

مؤامرة خطيرة جدا ضد السودان

وأوضح «يوسف» خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت، ببرنامج «ثم ماذا حدث»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه المؤامرة كانت تتمثل في محاولات الميليشيات المتمردة التي كانت تتحدث عن القضاء على «دولة 1956»، وهي الدولة التي تأسست بعد استقلال السودان.

وأشار إلى أن هذه كانت مؤامرة خطيرة جدا ضد السودان، لكن بفضل عزيمة الشعب السوداني والجيش في «معركة الكرامة»، تمكنت البلاد من تحقيق انتصارات رغم الصعوبات العديدة التي مرت بها.

3 مراحل صعبة

وشدد وزير الخارجية السوداني، على أن الحرب نفسها مرّت بـ3 مراحل صعبة، قبل الوصول إلى هذه المرحلة الحالية التي تشهد فيها السودان انتصارا عظيما.