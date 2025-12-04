«الرعاية الصحية»: نستهدف تحويل مجمع السويس الطبي إلى أول مستشفى ذكي

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع قيادات وممثلي شركة «مندراي»، وعلى رأسهم كيفين شو، نائب رئيس الشركة والمدير العام للتسويق والمبيعات الدولية، چيف جواي، المدير العام الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، وإريك لي، المدير العام لمصر وشمال إفريقيا، جاء ذلك على هامش مشاركته بفعاليات المعرض الدولي الصيني الـ91 للأجهزة والمستلزمات الطبية CMEF 2025، الذي أقيم في مدينة شنغهاي الصينية في أبريل الجاري.

تناول اللقاء، بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى مناقشة سبل نقل التكنولوجيا الطبية الحديثة وتوطين التصنيع وفقًا للاحتياج الفعلي للسوق المصرية بالتنسيق مع هيئتي الدواء المصرية والشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وبناء القدرات البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة.

تطوير المنشآت الطبية

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية التعاون مع الشركات العالمية الكبرى، لتوطين التكنولوجيا الطبية الحديثة في مصر، وأشار إلى أن الهيئة تهدف إلى الاستفادة من هذه التكنولوجيا المتقدمة لتحسين خدمات الرعاية الصحية والتطوير المستمر لكفاءة المنشآت الطبية في مختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن الهيئة تستهدف تحويل مجمع السويس الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة السويس، إلى أول مستشفى ذكي بالكامل في مصر بالتعاون مع «مندراي» و«هواوي»، بما يُسهم في تحسين كفاءة الرعاية الصحية المقدمة ويُحدث نقلة نوعية في تقديم الخدمات الطبية.

وأشار إلى أن الهيئة بصدد بحث إنشاء أكاديمية للتدريب وبناء القدرات في مجال التكنولوجيا الطبية المتقدمة بالتعاون مع «مندراي»، وذلك لتأهيل الكوادر الطبية والفنية والتدريب المستمر في منشآت الهيئة بمحافظات تطبيق المنظومة على استخدام التقنيات الحديثة في تقديم الرعاية الصحية.

مشروع التحول الذكي

وأكد أن «مندراي» جرى اختيارها كشريك استراتيجي للهيئة في مشروع التحول الذكي، وذلك بفضل ريادتها العالمية في مجال التكنولوجيا الطبية وحلول الرعاية الصحية الذكية، وهو ما يتوافق مع أهداف الهيئة في التطوير والتحسين المستمرين لمنظومة الرعاية الصحية في مصر.

ومن جانبهم، أعرب قيادات وممثلي الشركة، عن فخرهم بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدين أن هذا التعاون سيسهم في تقديم حلول ذكية تُحدث نقلة نوعية في القطاع الطبي في مصر، وأشادوا باهتمام الهيئة بتبني أحدث التقنيات الطبية، مُثنين على جهود الهيئة في مواكبة التطورات العالمية في مجال الرعاية الصحية.

تُجدر الإشارة إلى أن زيارة الدكتور أحمد السبكي إلى الصين تأتي ضمن برنامج متكامل يشمل زيارات ولقاءات وجولات ميدانية، ومشاركات دولية تهدف إلى الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في المجالات الطبية، وتعزيز مكانة الهيئة العامة للرعاية الصحية كمؤسسة رائدة في تبني النماذج الصحية المتطورة، والتكامل مع التجارب العالمية الناجحة في تحسين جودة الحياة الصحية للمواطن المصري.

ويعد معرض CMEF منصة عالمية مرموقة تضم أحدث ما توصلت إليه الابتكارات والتقنيات الطبية الحديثة، ويشهد حضور زائرين من أكثر من 150 دولة حول العالم، لعرض وتبادل أحدث الحلول والاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية الرقمية، والتقنيات الداعمة للبنية التحتية الصحية، كما شهد المعرض مشاركة أكثر من 5000 علامة تجارية دولية، ما كان فرصة هامة لتعزيز التعاون بين كبرى المؤسسات والشركات الصينية ونظيراتها العالمية.

وقد رافق الدكتور أحمد السبكي خلال الزيارة، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية