تخلصي من قشرة الشعر في الصيف.. وصفات طبيعية آمنة

مع ارتفاع الحرارة والتعرق الزائد في فصل الصيف، تبدأ مشكلة قشرة الشعر في الظهور بشكل مزعج، خصوصًا مع زيادة الإفرازات الدهنية في فروة الرأس، لكن لحسن الحظ، هناك وصفات منزلية طبيعية وآمنة وفقًا للدكتورة إيمان سند، استشاري الجلدية، وهي كالتالي:

تخلصي من قشرة الشعر في الصيف بوصفات طبيعية آمن

1- زيت شجرة الشاي غني بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، وهو أحد أقوى الزيوت الطبيعية التي تحارب القشرة.

- امزجي 5 قطرات من زيت شجرة الشاي مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. دلكي فروة الرأس واتركيه 30 دقيقة ثم اغسليه.

2- خل التفاح الطبيعي يعيد توازن درجة الحموضة في فروة الرأس، ويمنع نمو الفطريات المسببة للقشرة.



- اخلطي كميات متساوية من الماء وخل التفاح، ضعيه على فروة الرأس لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء البارد.

3. الألوفيرا جل الصبار جل الصبار له تأثير مهدئ ومضاد للفطريات والالتهاب.



- ضعي جل الألوفيرا مباشرة على فروة الرأس واتركيه من 20 إلى 30 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو المعتاد.

4- الزبادي وعصير الليمون الزبادي يحتوي على بروبيوتيك طبيعي والليمون يقلل الزيوت الزائدة.

- امزجي ملعقتين زبادي مع ملعقة صغيرة عصير ليمون، وطبقي الخليط على فروة الرأس لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه.

5. صودا الخبز تعمل كمقشر طبيعي لإزالة خلايا الجلد الميت والزيوت المسببة للقشرة.

- بللي شعرك، وافركي القليل من صودا الخبز على فروة الرأس، واتركيها دقيقة واحدة ثم اشطفيها جيدًا.

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