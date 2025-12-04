ارتفاع إيرادات أفلام موسم عيد الفطر.. «سيكو سيكو» يواصل الصدارة

ارتفاع إيرادات أفلام موسم عيد الفطر.. «سيكو سيكو» يواصل الصدارة

ارتفاع إيرادات أفلام موسم عيد الفطر.. «سيكو سيكو» يواصل الصدارة

تواصل أفلام عيد الفطر 2025 تحقيق إيرادات مرتفعة فى شباك التذاكر خلال الساعات الماضية، حيث سجّلت ارتفاعًا بنسبة 21% مقارنة بإيرادات أمس الجمعة، محققة 8 ملايين و126 ألف جنيه، وذلك وفقًا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوى، مسئول التوزيع بغرفة صناعة السينما.


حافظ فيلم «سيكو سيكو» على صدارته لقائمة الإيرادات، محققًا 6 ملايين و818 ألف جنيه، بزيادة 20% عن إيرادات اليوم السابق، وذلك من خلال بيع 50 ألف تذكرة.
وجاء فى المركز الثانى فيلم «الصفا ثانوية بنات» بفارق كبير فى الإيرادات، حيث حقق 459 ألف جنيه مقابل بيع نحو 4 آلاف تذكرة، بزيادة نسبتها 37% عن اليوم السابق.

استنساخ يحقق زيادة 46% في شباك التذاكر

احتل فيلم «نجوم الساحل» المركز الثالث، محققًا 453 ألف جنيه بعد بيع 3 آلاف و234 تذكرة.
وجاء رابعًا فيلم «استنساخ» الذى سجّل أعلى نسبة زيادة فى الإيرادات بين الأفلام الخمسة، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 46% محققًا 340 ألف جنيه، من خلال بيع ألفين و499 تذكرة.

واستمر فيلم «فار بـ 7 أرواح» فى التراجع إلى المركز الخامس والأخير، محققًا 55 ألف جنيه فقط بعد بيع 449 تذكرة، ورغم ذلك سجّل الفيلم زيادة نسبتها 32% مقارنة بإيرادات اليوم السابق التى بلغت 41 ألف جنيه فقط.

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