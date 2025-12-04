ارتفاع إيرادات أفلام موسم عيد الفطر.. «سيكو سيكو» يواصل الصدارة

تواصل أفلام عيد الفطر 2025 تحقيق إيرادات مرتفعة فى شباك التذاكر خلال الساعات الماضية، حيث سجّلت ارتفاعًا بنسبة 21% مقارنة بإيرادات أمس الجمعة، محققة 8 ملايين و126 ألف جنيه، وذلك وفقًا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوى، مسئول التوزيع بغرفة صناعة السينما.



حافظ فيلم «سيكو سيكو» على صدارته لقائمة الإيرادات، محققًا 6 ملايين و818 ألف جنيه، بزيادة 20% عن إيرادات اليوم السابق، وذلك من خلال بيع 50 ألف تذكرة.

وجاء فى المركز الثانى فيلم «الصفا ثانوية بنات» بفارق كبير فى الإيرادات، حيث حقق 459 ألف جنيه مقابل بيع نحو 4 آلاف تذكرة، بزيادة نسبتها 37% عن اليوم السابق.

استنساخ يحقق زيادة 46% في شباك التذاكر

احتل فيلم «نجوم الساحل» المركز الثالث، محققًا 453 ألف جنيه بعد بيع 3 آلاف و234 تذكرة.

وجاء رابعًا فيلم «استنساخ» الذى سجّل أعلى نسبة زيادة فى الإيرادات بين الأفلام الخمسة، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 46% محققًا 340 ألف جنيه، من خلال بيع ألفين و499 تذكرة.

واستمر فيلم «فار بـ 7 أرواح» فى التراجع إلى المركز الخامس والأخير، محققًا 55 ألف جنيه فقط بعد بيع 449 تذكرة، ورغم ذلك سجّل الفيلم زيادة نسبتها 32% مقارنة بإيرادات اليوم السابق التى بلغت 41 ألف جنيه فقط.