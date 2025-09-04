فيلم سيكو سيكو يتصدر إيرادات شباك التذاكر.. كم حقق منذ طرحه؟

يواصل فيلم سيكو سيكو للمخرج عمر المهندس نجاحه في شباك التذاكر بدور العرض، وتصدر قائمة الإيرادات، إذ حقق في آخر 24 ساعة نحو 3 ملايين جنيه، مما يرفع إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم على مدار الأسبوع الماضي لـ58 مليونا و425 ألف جنيه.

وقارب إجمالي إيرادات فيلم سيكو سيكو الذي يجمع في بطولته عصام عمر وطه دسوقي على الاقتراب من حاجز الـ100 مليون جنيه، وذلك بعد ما بلغ إجمالي ما حققه الفيلم في السينمات منذ عرضه لـ 82 مليونا و517 ألف جنيه وذلك عن بيع 647 ألف تذكرة سينما، بحسب تقرير الإيرادات الأسبوعية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.



البرومو الدعائي لـ فيلم سيكو سيكو

تفاصيل فيلم سيكو سيكو

تدور أحداث فيلم سيكو سيكو حول يحيى وسليم ابنا عم يحققان أخيرًا حلمهما بعودة ميراثهما الشرعي إليهما بعد وفاة عمهما، ولكنهما يكتشفان أن الميراث عبارة عن سلع غير مشروعة، ولتصفية هذه السلع، يبتكران لعبة جوال معقدة لبيعها من خلالها، ويُطلقان على هذه اللعبة اسم «سيكو سيكو»، يستمتع بلحظة قصيرة من النجاح الباهر قبل أن يظهر زعيم عصابة في حياتهما، ويدّعي أنه المالك الحقيقي للسلع.

فيلم سيكو سيكو من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، وبطولة عصام عمر، طه دسوقي، تارا عماد، دينان هاشم، أحمد عبد الحميد، باسم سمرة، خالد الصاوي وبجانب عدد من ضيوف الشرف.