الكشف على 1430 مريضا في قافلة طبية مجانية بسمالوط ضمن مبادرة بداية

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، توقيع الكشف الطبي على 1430 مريضا وصرف العلاج بالمجان وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، خلال قافلة طبية مجانية بقرية أسطال بمركز سمالوط، ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، في إطار الاهتمام بصحة المواطنين، والوصول بالخدمات الطبية اللازمة إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

قافلة طبية مجانية

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية نُفذت على مدار يومي 9 و10 أبريل، وجرى خلالها تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

تخصصات القافلة الطبية

وأشارت وكيل الوزارة، إلى أنه جرى تقديم الخدمات الطبية لـ«371 حالة جراحة، 325 حالة أطفال، 241 باطنة، 73 نساء، 196 جلدية، 67 حالة أسنان، 112 حالة أنف وأذن، 45 حالة تنظيم الأسرة، تحليل 211 عينة دم، إجراء 219 تحليلًا متنوعًا، 7 حالات موجات صوتية، 9 حالات أشعة سينية، 11 حالة أشعة سينية، خلع الأسنان لـ4 حالات، كشف مبكر للضغط والسكر لـ110 مترددين، تحويل 10 حالات إلى المستشفى لاستكمال العلاج»، كما جرى عقد ندوات للتثقيف الصحي لعدد 104 أشخاص من أهالي القرية، في إطار تعزيز الوعي الصحي بين المواطنين.