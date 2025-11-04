محافظ المنيا يتفقد محطات الوقود ويشدد على تكثيف الرقابة وضبط الأسواق

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، بجولة ميدانية لتفقد عدد من محطات الوقود بمدينة المنيا، عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية، وذلك للاطمئنان على انتظام العمل وضمان توافر المنتجات البترولية للمواطنين دون أي معوقات.

محافظ المنيا يتفقد محطات الوقود

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية، حيث تم التأكد من التزام المحطات بالأسعار الجديدة وعدم وجود أي تكدسات.

وأكد محافظ المنيا أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلقَ أي شكاوى بشأن نقص الوقود أو تزاحم المحطات، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة لضمان استقرار منظومة العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل.

وفي هذا السياق، وجه المحافظ كافة الجهات المعنية، من مديرية التموين، ومباحث التموين، وإدارة المرور، وإدارة المواقف، ورؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على محطات الوقود ومواقف السيارات بجميع المراكز التسعة، لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة وعدم التلاعب بالأسعار أو الكميات.

تعديل الأسعار إلكترونيا

وشدد المحافظ على ضرورة التعامل الحاسم مع أية مخالفات يتم رصدها، وسرعة الاستجابة لأي شكاوى واردة من المواطنين، في إطار حرص الدولة على تحقيق الانضباط في منظومة النقل والمواصلات، خاصة بعد اعتماد التعريفة الجديدة للركوب.

من جانبه، أكد المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، على انتظام العمل بجميع محطات الوقود منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مشيرًا إلى أن تعديل الأسعار تم إلكترونيًا دون تدخل يدوي، وأن جميع المحطات التزمت بالأسعار الجديدة دون وجود عجز في أي من المنتجات البترولية.

كما تابع اللواء عماد كدواني، اليوم، من داخل مركز السيطرة بالديوان العام للمحافظة، منظومة العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة على مستوى مراكز المحافظة التسعة، وذلك عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية، للاطمئنان على مدى التزام المحطات بالتسعيرة الجديدة، وضمان تطبيق تعريفة الركوب الجديدة من قبل السائقين.

متابعة التزام محطات الوقود بالتسعيرة الجديدة

وأكد المحافظ استمرار المتابعة اللحظية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لرصد أية شكاوى ترد من المواطنين بشأن منظومة الوقود أو النقل، والتعامل الفوري معها لضمان عدم التلاعب بالأسعار أو الإضرار بمصالح المواطنين.

تخصيص أرقام هواتف لتلقي شكاوي المواطنين

وخصصت محافظة المنيا الأرقام التالية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة:

086-2342200 / 086-2320001

ودعا المحافظ المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بزيادة تعريفة الركوب، أو وجود نقص في المواد البترولية، أو أي مشكلات في تقديم الخدمات، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات، حرصًا على حماية حقوق المواطنين.