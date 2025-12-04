حملات رقابية على المواقف للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة في المنيا

في إطار المتابعة المستمرة لمواقف سيارات الأجرة عقب تحديد تعريفة الركوب الجديدة، كلف اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رؤساء المراكز بمتابعة مواقف سيارات السرفيس وتكثيف الحملات الرقابية على المواقف بمراكز ومدن المحافظة كافة، ومتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير و عدم استغلال المواطنين، مؤكدًا أن المواطن شريك في الرقابة وأن الاستغلال مرفوض.

حملات رقابية على مواقف سيارات الأجرة بالمنيا

ووجّه المحافظ الأجهزة المعنية، بتكثيف الرقابة والمتابعة على محطات الوقود للتأكد من وصول الحصص كاملة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين إلى جانب تكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، نفذت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، جولات تفتيشية مكبرة على محطات الوقود والموقف العمومي في نطاق مركز أبو قرقاص و لمواقف الخارجية والداخلية والطرق العامة، للاطمئنان على انتظام عمل محطات الوقود، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، ووضع استيكرات تعريفية على المركبات، مناشدًا المواطنين بعدم دفع أكثر من الأجرة المحددة والمقررة لكل خط سير.

الالتزام بالتعريفة الجديدة

وفي مركز ملوي، جرى متابعة مواقف السيارات للتأكد من انتظام العمل بالتعريفة الجديدة، وذلك عقب تحريك أسعار الوقود وتعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي، للنقل الداخلي بالمدن والمراكز وبين المحافظات، والتأكد من عدم زيادة الأجرة على المواطنين بالإضافة إلى متابعة وضع اللافتات داخل المواقف بالتعريفة الجديدة مع وضع ملصقات على سيارات الأجرة، كما التقى رئيس المركز بالسائقين وشدد عليهم بضرورة الالتزام بالأجرة المقررة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وفي مركز سمالوط تم متابعة الالتزام بتعريفة الركوب المقررة.