إزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن الأجهزة المعنية تواصل جهودها للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد حالات الاستيلاء غير القانوني، مشددة على ضرورة التعامل بحسم مع أي مخالفات، وعدم التهاون في مواجهة البناء المخالف والتعديات.

حملات لإزالة التعديات على الأراضي بالبحيرة

وأسفرت الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ25، عن إزالة 19 حالة تعدٍ على مساحة 1534 مترا مربعا؛ ليصبح ما تم إزالته خلال المرحلة الثالثة حتى الآن 115 حالة تعدٍ بإجمالي مساحة بلغت 12 ألفا و401 متر مربع.

تنفيذ الموجة الــ25 لإزالة التعديات على 3 مراحل

يشار إلى أن الموجة الــ25 يتم تنفيذها على 3 مراحل؛ بدأت الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير الماضي، والثانية من 8 إلى 28 مارس الماضي، وتختتم بالمرحلة الثالثة التي يجري تنفيذها في الفترة من 5 إلى 25 أبريل الجاري.